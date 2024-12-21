Економіка

Кібератака на держреєстри: Мін’юст створив тимчасові електронні адреси для звернень
21 Грудня 2024 20:24
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хакер
Ілюстративне фото / Фото SUD.UA

У зв’язку з наймасштабнішою кібератакою росіян на мережеву інфраструктуру Національних інформаційних систем, Міністерство юстиції України запровадило тимчасові електронні адреси для надсилання документів і звернень.

Електронні адреси Мін’юсту:

Через ці адреси громадяни можуть надсилати заяви, пропозиції, скарги або звернення та отримувати відповіді в електронному форматі. Усі листи, що надходитимуть на зазначені адреси, будуть реєструватися в СЕД “Аскод”, повідомили в Міністерстві.

Критична ситуація з реєстрами
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про зупинку строків адміністративного провадження до відновлення доступу до державних реєстрів. За словами міністра юстиції Ольги Стефанішиної, відновлення Реєстру нерухомості може зайняти до двох тижнів. Постраждали також Державний реєстр актів цивільного стану громадян та Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Що кажуть експерти
Віктор Дубовик, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента, закликав уникати паніки. Він зазначив, що це не перша атака на державні реєстри з початку повномасштабного вторгнення.

На його думку, інцидент спричинить зміни в підходах до захисту державних реєстрів, зокрема:

  • Можливий перегляд комбінованого збереження даних (електронного та паперового).
  • Посилення аргументів за обмеження доступу до реєстрів під час воєнного стану.
  • Введення жорсткішої відповідальності за несанкціонований доступ до державних реєстрів.

Нагадаємо, що у хакерському каналі, пов’язаному з країною-агресором, з’явилася інформація про отримання великої кількості даних з українських реєстрів. Наразі триває розслідування щодо причин інциденту – чи це була кібератака, чи технічний збій.

Міністерство цифрової трансформації України та команда Національних інформаційних систем продовжують працювати над відновленням функціонування реєстрів.


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