Тисячі людей зустріли схід сонця на святкуванні сонцестояння в Стоунхенджі

Тисячі людей прийшли до Стоунхенджу в суботу, щоб зустріти схід сонця над древньою британською пам’яткою в найкоротший день року в північній півкулі, передає AFP.

Глядачі раділи і аплодували, коли сонце сходило над неолітичною пам’яткою на південному заході Англії в день зимового сонцестояння – язичницького свята, яке, як вважають, відзначалося тут протягом тисяч років.

Друїди і люди в народному одязі були серед 4,500-тисячного натовпу, який відзначав початок дня.

WATCH: Revelers, spiritualists and tourists gathered at Stonehenge to celebrate the winter solstice pic.twitter.com/WPo68YMNGF