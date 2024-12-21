Суспільство

Тисячі людей зустріли схід сонця на святкуванні сонцестояння в Стоунхенджі
21 Грудня 2024 19:22
читать на русском →
свято, сонце
У суботу тисячі людей зібралися до Стоунхенджа, щоб зустріти світанок біля стародавнього британського пам’ятника в найкоротший день року в північній півкулі / Фото AFP

Тисячі людей прийшли до Стоунхенджу в суботу, щоб зустріти схід сонця над древньою британською пам’яткою в найкоротший день року в північній півкулі, передає AFP.

Глядачі раділи і аплодували, коли сонце сходило над неолітичною пам’яткою на південному заході Англії в день зимового сонцестояння – язичницького свята, яке, як вважають, відзначалося тут протягом тисяч років.

Друїди і люди в народному одязі були серед 4,500-тисячного натовпу, який відзначав початок дня.

Це один з небагатьох днів у році, коли відвідувачам дозволяється доторкнутися до каменів, розташованих на лінії сходу і заходу сонця в середині зими

“Це все про оновлення, відродження, ми входимо в новий рік, і це також гарний час, щоб визнати, що відбулося в році, що минув”, – сказав 31-річний державний службовець Кріс Сміт в інтерв’ю Press Association.

Неолітичне коло з гігантських каменів було джерелом подиву і таємниць протягом майже 5 000 років – у середньовіччі вважалося, що чарівник Мерлін з артурівської легенди викрав пам’ятник з Ірландії.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Грудня 2024 18:42

Зеленський: Росія свідомо обстрілює медзаклади та цивільні об’єкти
21 Грудня 2024 20:24

Кібератака на держреєстри: Мін’юст створив тимчасові електронні адреси для звернень
21 Грудня 2024 18:51

Директор ЦРУ Біллі Бернс востаннє зустрівся із Зеленським
21 Грудня 2024 16:00

Генштаб спростував інформацію про “переведення ППО в піхоту”
21 Грудня 2024 15:17

Угорщина працює над тим, щоб зберегти транзит газу через Україну – Орбан
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки