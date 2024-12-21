Тисячі людей зустріли схід сонця на святкуванні сонцестояння в Стоунхенджі

Тисячі людей прийшли до Стоунхенджу в суботу, щоб зустріти схід сонця над древньою британською пам’яткою в найкоротший день року в північній півкулі, передає AFP.

Глядачі раділи і аплодували, коли сонце сходило над неолітичною пам’яткою на південному заході Англії в день зимового сонцестояння – язичницького свята, яке, як вважають, відзначалося тут протягом тисяч років.

Друїди і люди в народному одязі були серед 4,500-тисячного натовпу, який відзначав початок дня.

WATCH: Revelers, spiritualists and tourists gathered at Stonehenge to celebrate the winter solstice pic.twitter.com/WPo68YMNGF — Reuters Asia (@ReutersAsia) December 21, 2024

Це один з небагатьох днів у році, коли відвідувачам дозволяється доторкнутися до каменів, розташованих на лінії сходу і заходу сонця в середині зими

“Це все про оновлення, відродження, ми входимо в новий рік, і це також гарний час, щоб визнати, що відбулося в році, що минув”, – сказав 31-річний державний службовець Кріс Сміт в інтерв’ю Press Association.

Неолітичне коло з гігантських каменів було джерелом подиву і таємниць протягом майже 5 000 років – у середньовіччі вважалося, що чарівник Мерлін з артурівської легенди викрав пам’ятник з Ірландії.