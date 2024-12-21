Наїзд на різдвяний базар у Магдебурзі: звинувачення та версії мотивів

Влада Магдебурга висунула обвинувачення 50-річному лікарю із Саудівської Аравії Талебу аль-Абдулмохсену, який наїхав на натовп відвідувачів різдвяного базару. Про це заявив старший прокурор Хорст Вальтер Нопенс 21 грудня.

Звинувачення і жертви

Аль-Абдулмохсену інкримінують убивство п’яти осіб і замах на вбивство 205 осіб, пов’язаний із нанесенням небезпечних тілесних ушкоджень. Обвинувачений залишиться під вартою до завершення слідчих дій. Унаслідок інциденту, що стався ввечері 20 грудня, загинуло п’ятеро людей, а 205 дістали травми.

Можливі мотиви

Обвинувачений стверджує, що його дії були викликані невдоволенням поводженням із біженцями з Саудівської Аравії в Німеччині. Однак прокурор Нопенс зазначив, що ці заяви потребують перевірки, а слідчі продовжують з’ясовувати обставини справи, включно з вивченням оточення аль-Абдулмохсена.

Атака чи теракт?

Слідство поки кваліфікує те, що трапилося, як масовий напад, уникаючи називати це терактом. Якщо ж з’ясується, що дії обвинуваченого мали терористичний характер, розслідування передадуть Генпрокуратурі в Карлсруе.

Раніше отримані попередження

За даними ЗМІ, влада Саудівської Аравії попереджала Німеччину про можливу загрозу з боку аль-Абдулмохсена. У 2023 році в Німеччині було проведено його оцінку ризику, і тоді його не вважали небезпечним. Проте чоловік уже потрапляв у поле зору поліції: у лютому він здійснив неправдивий виклик пожежників, за що був засуджений до штрафу.

Факти про нападника

Талеб аль-Абдулмохсен, 1974 року народження, проживав у Німеччині з 2006 року. Він працював лікарем-психіатром і психотерапевтом, жив у Бернбурзі (за 50 км від Магдебурга) і мав довгострокову посвідку на проживання.

Слідство триває, і правоохоронці вивчають усі аспекти трагедії, яка вже вразила не тільки Магдебург, а й усю Німеччину.