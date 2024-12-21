Спорт

“Ман Сіті” опустився до нового мінімуму після програшу “Астон Віллі”
21 Грудня 2024 18:24
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футбол
Тренер “Ман Сіті” Пеп Гвардіола під час матчу з “Астон Віллою” / Фото Reuters

У суботу «Астон Вілла» завдала ще більше неприємностей «Манчестер Сіті», перемігши його з рахунком 2:1 у Прем’єр-лізі завдяки голам Джона Дюрана і колишнього форварда «Сіті» Моргана Роджерса, повідомляє ESPN.

Перемога «Вілли» вивела клуб з Бірмінгему на п’яте місце в таблиці Прем’єр-ліги, в той час як шоковані підопічні Пепа Гвардіоли опустилися на шосте – і можуть опуститися на дев’яте до кінця вихідних – після дев’ятої поразки в 12 іграх у всіх турнірах.

Бурхливий початок матчу призвів до того, що «Вілла» ледь не забила за 20 секунд до того, як Дюран вивів господарів уперед на 16-й хвилині, коли Юрі Тілеманс віддав розкішну передачу на Роджерса, чий безкорисливий пас дозволив Дюрану вільно пробити по воротах. Дюран вийшов у старті вже в третій грі чемпіонату поспіль, і забив у всіх трьох.

“Вілла Парк” знову спалахнув на 65-й хвилині, коли Роджерс вхопився за пас капітана Джона Макгіна і завершив удар низом, змусивши Гвардіолу розчаровано похитати головою.

Філ Фоден відквитав один м’яч для «Сіті» в компенсований час після помилки Лукаса Дігна, гравця «Вілли».


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