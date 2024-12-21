На сході – дощі, на заході – мокрий сніг

Дощі, вночі місцями з мокрим снігом очікуються в неділю, 22 грудня, у південній частині, східних та більшості центральних областей України.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території країни без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-східний, у західних областях південний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі в Карпатах 9-14° морозу), у південній частині країни та на Дніпропетровщині 1-6° тепла, у Криму 5-10° тепла.

У Києві 22 грудня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби становить близько 0°С.

У понеділок, 23 грудня, у східних та південно-східних областях України пройде невеликий дощ, у західних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів.

Вітер південний із переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у східних та південних областях вночі та вдень 0-5° тепла, на півдні до 8° тепла.

У Києві 23 грудня без опадів. Вітер південний із переходом на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.