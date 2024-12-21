Політика

Британська розвідка: Росія продовжує контрнаступ у Курській області з тактичними успіхами
21 Грудня 2024 20:55
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Британська розвідка, курська операція
Солдат Північної Кореї десь у Курській області / Скріншот відео

Російські війська продовжують контрнаступ на український плацдарм у Курській області, маючи певні тактичні успіхи у встановленні контролю над територією. Про це йдеться в останньому звіті розвідки Великої Британії.

Зміни на фронті
На північному заході плацдарму російські сили просунулися до 4 км на південний схід на фронті протяжністю близько 4 км, ведучи бої за село Кругленьке. На південному сході плацдарму російські війська просунулися на захід приблизно на 2 км від міста Плехово і залишаються біля околиць села Махнівка, що розташоване за 3 км на північ.

Втрати території
За останній тиждень українські сили контролюють близько 480 кв. км території Росії, що менше порівняно з 510 кв. км тижнем раніше та максимумом у 800–900 кв. км у серпні 2024 року. Зменшення контролю над територією, ймовірно, пов’язане з російськими контратаками, у яких задіяні підрозділи морської піхоти, десантні війська та військові формування з Північної Кореї.

Історичний контекст
Українська операція у Курській області, здійснена у відповідь на російське вторгнення, стала першим випадком із часів Другої світової війни, коли іноземні війська зайняли територію Росії.

Прогноз
Розвідка Великої Британії прогнозує, що Росія майже напевно продовжить обмежені атаки з метою зменшення обсягу територій у Курській області, які перебувають під контролем України.


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