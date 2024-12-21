Зеленський: Росія свідомо обстрілює медзаклади та цивільні об’єкти

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про наслідки чергових російських атак, які відбулися напередодні.

За його словами, роботи з розбору завалів у Києві, спричинених вчорашнім ракетним обстрілом, завершено. Водночас у Херсоні тривають роботи після удару по онкодиспансеру, який був цілеспрямовано атакований російською авіацією.

“На щастя, обійшлося без жертв, адже пацієнти та медичний персонал встигли сховатися в укритті. Цей диспансер працював навіть під час війни в обмеженому режимі, надаючи критично важливі послуги, зокрема радіотерапевтичне лікування. Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад. Це знущання з людей”, – наголосив Зеленський.

Президент також повідомив про обстріли Харкова, Нікополя та населених пунктів Донеччини, назвавши їх “свідомим терором”, за який російські військові ще й отримують нагороди.

“Ці нелюди з російської авіації будуть відповідати. Ми продовжимо завдавати ударів по їхніх військових базах і об’єктах воєнної інфраструктури, які використовуються для терору проти наших людей. Наш захист – справедливий”, – заявив Зеленський.

Він подякував міжнародним партнерам, які підтримують Україну в її оборонних зусиллях, а також сприяють збільшенню військових витрат і модернізації арсеналів у Європі. Окремо президент висловив вдячність тим, хто допомагає посилювати санкційний тиск на Росію.

За словами Зеленського, Україна продовжить працювати над посиленням власних оборонних можливостей і вимагатиме відповідальності для агресора за воєнні злочини.