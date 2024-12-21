Політика

Директор ЦРУ Біллі Бернс востаннє зустрівся із Зеленським
21 Грудня 2024 18:51
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зеленський, цру
Володимир Зеленський та Білл Бернс / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення останнього візиту до України директора Центрального розвідувального управління США Білла Бернса. У своєму дописі в соціальних мережах Зеленський висловив вдячність за допомогу та зазначив, що протягом війни вони провели чимало зустрічей.

“Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі наші зустрічі – і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу – відбувались без офіційного інформування. Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито. Бажаю тобі, Білле, і твоїй сім’ї тільки найкращого! Хай удача тебе підтримує”, – написав Зеленський.

Президент підкреслив, що таємниці не розголошуються, проте контакт із Бернсом буде збережено. Зеленський висловив упевненість, що вони ще побачаться та стануть свідками завершення війни “реальним, надійним миром”, заради досягнення якого триває спільна робота.

Білл Бернс, який обіймає посаду директора ЦРУ з 2021 року, відіграв важливу роль у посиленні стратегічної підтримки України з боку США під час російського вторгнення.


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