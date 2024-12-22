Спорт

Усик вдруге переміг Ф’юрі та зберіг три чемпіонські пояси
22 Грудня 2024 02:08
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бокс, усик
Олександр Усик у бою з Тайсоном Ф'юрі / Фото: X/ZelenskyyUa

Український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф’юрі, зберігши титул чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO. 

Бій-реванш, що відбувся на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, тривав усі 12 раундів. Цього разу українець переміг одноголосним рішенням суддів із рахунком 116:112.  

Ця перемога стала продовженням їхнього першого бою, який відбувся у травні. Тоді Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів, ставши першим беззаперечним чемпіоном у надважкій вазі за останні 24 роки.

Усик присвятив перемогу своїй матері, Надії Петрівні, та всім матерям України. Також після бою Усик підтвердив готовність зустрітися з британцем Данієлем Дюбуа, який запропонував провести реванш.  


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