Усик вдруге переміг Ф’юрі та зберіг три чемпіонські пояси

Український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф’юрі, зберігши титул чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO.

Бій-реванш, що відбувся на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, тривав усі 12 раундів. Цього разу українець переміг одноголосним рішенням суддів із рахунком 116:112.

Ця перемога стала продовженням їхнього першого бою, який відбувся у травні. Тоді Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів, ставши першим беззаперечним чемпіоном у надважкій вазі за останні 24 роки.

Усик присвятив перемогу своїй матері, Надії Петрівні, та всім матерям України. Також після бою Усик підтвердив готовність зустрітися з британцем Данієлем Дюбуа, який запропонував провести реванш.

