Угорщина працює над тим, щоб зберегти транзит газу через Україну – Орбан

Угорщина шукає рішення, яке дасть змогу продовжити постачання газу в Європу через Україну після закінчення терміну дії поточного транзитного контракту між Москвою і Києвом, заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан.

«Ми не відмовилися від планів щодо транзиту газу через Україну», – сказав Орбан на прес-конференції в Будапешті в суботу. За його словами, планується провести додаткові переговори з Росією та Україною, щоб продовжити транзит після 2024 року, пише Bloomberg.

Україна є ключовим маршрутом для експорту російського газу трубопроводами. Незважаючи на війну, що почалася майже три роки тому, вона, як і раніше, постачає близько 15 мільярдів кубометрів на рік у низку європейських країн. Термін дії транзитного контракту між Москвою і Києвом закінчується наприкінці грудня, і цього тижня лідери обох країн виключили можливість продовження угоди.

Проте клієнти ПАТ «Газпром», які залишилися в Центральній Європі, – зокрема Угорщина і Словаччина, а також великі промислові кінцеві покупці в Австрії та Італії – виступають за рішення, яке дасть змогу уникнути перебоїв із поставками цієї зими.

Висувалися різні альтернативи, зокрема обмін поставками за участю третьої сторони, наприклад Азербайджану. На пресконференції в Будапешті Орбан підтвердив, що також розглядається питання про перенесення точки продажу газу на кордон між Росією та Україною.

Проте, навіть якщо поставки газу через Україну припиняться наступного року, Угорщина залишиться добре забезпеченою цієї зими через Балкани, сказав Орбан. Угорщина отримала гарантії того, що Болгарія, транзитна країна для цих обсягів, не перешкоджатиме потокам, сказав він.

Балканський маршрут включає в себе російські поставки трубопроводом TurkStream.