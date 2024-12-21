Суспільство

Кабмін призначив Юлію Гнатюк виконувачкою обов’язків голови УІНП
21 Грудня 2024 15:34
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уінп
Виконувачка обов’язків голови Українського інституту національної пам’яті Юлія Гнатюк / Фото УІНП

Кабінет Міністрів України призначив Юлію Гнатюк виконувачкою обов’язків голови Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше, минулого тижня, Кабмін звільнив Антона Дробовича з посади голови УІНП у зв’язку із завершенням його каденції в грудні. Сам Дробович заявив, що не планує продовжувати свою роботу на цій посаді та зосередиться на розслідуванні злочинів Росії проти української культурної спадщини.

Юлія Гнатюк була призначена першим заступником голови УІНП у травні 2024 року. Вона має ступінь магістра економіки за спеціальністю «Облік і аудит», який здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2011 році. З 2009 року працювала на різних посадах в управліннях бухгалтерського обліку. Наприкінці 2021 року вона приєдналася до команди УІНП як головна бухгалтерка відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення.


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