У м’ясорубку: Північні корейці йдуть на забій у путінській війні – The Times

На українському полі бою під Курськом солдати під час «самогубної атаки» не намагаються знайти укриття, вгризаючись у нічийну землю, починає свій репортаж The Times.

Ясного грудневого ранку північнокорейці опинилися на нічийній землі, не маючи ні покрову темряви, ні, вочевидь, турботи з боку своїх генералів.

На одному з найбільш спостережуваних полів бою близько двох десятків бійців згрупувалися разом, а потім просто попрямували до українських ліній.

Одягнені в зелену форму російської армії, корейці не намагалися сховатися і були швидко помічені українським безпілотником, який перетинав засніжене поле.

Стежачи за прямою трансляцією на своєму моніторі, 35-річний ветеран битви під Бахмутом, офіцер спецназу Віталій зрозумів, яка тактика ховається за очевидним бажанням корейців померти. «У групи «Вагнера» був простий наказ: уперед або смерть. Для корейців це виглядало точно так само», – сказав він.

Ця атака була однією з багатьох, які відбулися на лівому фланзі українських військ у Курську вранці 15 грудня. За даними Пентагону, молоді корейці, які, безсумнівно, вперше побачили зовнішній світ, гинули сотнями.

«Побачити таку велику групу, що рухається разом, було для наших мінометників і кулеметників як сон», – сказав Віталій через кілька годин після перегляду першого бою. «Не знаю, чи всі вони загинули. Але, якщо так міркувати, атака була зупинена досить швидко».

В Інтернеті швидко з’явилися моторошні фотографії воскових трупів, що лежать на снігу. На одному з відео російський солдат намагається спалити обличчя мертвого північнокорейця, щоб приховати його національність, що, на думку президента Зеленського, є ще одним доказом варварства Путіна.

Незважаючи на криваву бійню, у цих «м’ясних штурмах» є похмура логіка, покликана продемонструвати найочевиднішу перевагу Путіна: його перевагу в чисельності.

Наближаючись до третьої річниці конфлікту, Путін похвалився, що цьогоріч набере ще 430 000 солдатів, і голосно заявив про свій намір зайняти всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у 2025 році. За словами українських джерел, загальна чисельність російської армії становить 1,5 мільйона осіб.

Тисячі колишніх ув’язнених загинули в битві за Бахмут, і в підсумку місто впало під натиском росіян. Аналогічний результат у Курську за підтримки північнокорейських військ позбавить Зеленського найсильнішого козиря в мирних переговорах, які Дональд Трамп обіцяв почати після вступу в Білий дім 20 січня.

З огляду на дипломатичне значення цього нічим не примітного клаптика російської землі, Путін, схоже, не стурбований приголомшливими втратами, якщо тільки він поверне собі всю російську територію до інавгурації Трампа.

Хоча останніми тижнями Росія зазнала найбільших втрат, їй вдалося послабити контроль Зеленського над Курською областю і просунутися до захоплення Покровська, міста-гарнізону Донбасу, яке може відкрити шлях до подальшого просування.

«Ми бачимо переломний момент на лінії фронту», – заявив цього тижня російський президент.

Українці прозвали своїх нових супротивників «гуками» – расовим епітетом, який використовували американські війська під час війни у В’єтнамі. Термін запозичений із фільму «Апокаліпсис сьогодні», знятого Френсісом Фордом Копполою 1979 року, який оповідає про жах війни, що руйнує свідомість.

Для багатьох західних людей Північна Корея видається антиутопією, де населення з промитими мізками страждає від жорстокості злісного деспота. За словами Віталія, факти, зібрані українськими військовими в Суджі, місті по той бік кордону, свідчать, що Росія дедалі більше нагадує свого дивного і герметичного сусіда.

Прокручуючи фотографії на своєму телефоні, він розповідав про шкільні підручники, що шанують Сталіна, ікони Путіна, які любовно зберігаються на тумбочках біля ліжка, і томики чорної магії, знайдені в будинку офіцера розвідки ФСБ.

Захисникам Курська може бути ще гірше, якщо Путін отримає максимальні 100 000 північнокорейських військовослужбовців. На щастя для українських захисників, поки що немає ознак, що ці додаткові війська будуть мобілізовані, а щоб відправити їх на передову, знадобиться три місяці. До цього часу бої під Курськом можуть закінчитися.

«Ми можемо протриматися під Курськом щонайменше місяць, сподіваюся, набагато довше», – сказав генерал-лейтенант Сергій Наєв, один із вищих командирів київських військ. «Усе залежить від ресурсів».

Багато українців, які готуються зустріти їх на полі бою, перебувають у середньому віці та не мають тієї мотивації, яка була характерна для тих, хто воював на початку конфлікту. «Усі, хто хотів записатися в армію, вже зробили це», – каже 45-річний Морячок, змучений кулеметник 21-ї бригади, оглядаючи новобранців на кордоні з Росією.

Коли Морячок не навчає солдатів, він входить до складу команди з трьох осіб, яка вирушає в Росію на шведському бронетранспортері CV90, доставляючи боєприпаси, їжу і воду українським солдатам і евакуюючи їхніх поранених товаришів під небом, наповненим безпілотниками.

Сітка, накинута на CV90, захищає його вразливу вежу від російських безпілотників. У тісному салоні пахне потом, і, проїжджаючи відкритим полем, машина здригається від вибухів дронів, що заплуталися в сітці.

Морячок каже, що буде радий убити стільки північнокорейців, скільки знадобиться для захисту України. Але він висловив дедалі більше небажання знову проходити горнило російських безпілотників, знаючи, що одного чудового дня безпілотник «Ланцет», найбільший боєприпас Росії, що баражує, знайде свою ціль, і цього разу порятунку не буде.

«Якби Байден дав нам усю зброю рік тому, ситуація була б зовсім іншою», – сказав він. «Тепер замість нього в нас є Трамп. Люди вдома кажуть, що Україна не може піти на угоду. Але це ми воюємо. І правда в тому, що ми втомилися».