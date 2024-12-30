На Львівщині внаслідок випадкового пострілу з гвинтівки постраждала 4-річна дівчинка

На Львівщині через випадковий постріл із пневматичної гвинтівки травмувалася чотирирічна дівчинка.

Як повідомила поліція, інцидент стався 28 грудня близько 17:00 у місті Самбір.

Діти 4 і 6 років, перебуваючи в будинку своєї бабусі, знайшли у коморі пневматичну гвинтівку. Під час гри зброя несподівано вистрелила, поранивши дівчинку в голову. Постраждалу госпіталізували, її життю нічого не загрожує.

Зброю – пневматичну гвинтівку калібру 4,5 мм іноземного виробництва – вилучили для експертизи.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Винуватцям загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують розслідування, зокрема встановлюють походження зброї.