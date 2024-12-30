Командира 211 бригади знову відправили під варту

Командиру 211 понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 12 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Прокурори вимагали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 40 мільйонів гривень, але суд ухвалив рішення про заставу в 12 мільйонів 112 тисяч гривень.

Також подано клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

Раніше Побережнюку також оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, тоді він вийшов з-під варти під заставу в 908 400 гривень.

29 грудня правоохоронці затримали Побережнюка, оголосивши йому нову підозру в покритті знущань над солдатами. Йому інкримінується бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану або в бойовій ситуації (ч. 4 ст. 426 КК України).