Кримінал

Командира 211 бригади знову відправили під варту
30 Грудня 2024 18:23
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армія, прокуратура
Олег Побережнюк / Фото: 211 понтонно-мостова бригада Сил підтримки ЗСУ

Командиру 211 понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 12 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Прокурори вимагали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 40 мільйонів гривень, але суд ухвалив рішення про заставу в 12 мільйонів 112 тисяч гривень.

Також подано клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

Раніше Побережнюку також оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, тоді він вийшов з-під варти під заставу в 908 400 гривень.

29 грудня правоохоронці затримали Побережнюка, оголосивши йому нову підозру в покритті знущань над солдатами. Йому інкримінується бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану або в бойовій ситуації (ч. 4 ст. 426 КК України).


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