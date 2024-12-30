Окупанти змушують українських дітей на ТОТ купувати подарунки для солдатів РФ

Росіяни використовували дітей в пропагандистських цілях на тимчасово захоплених територіях.

За інформацією Центру національного спротиву, у захоплених школах Херсонщини дітей молодших класів змушували виготовляти “гірлянди” для окупантів та писати вірші. Батьки ж повинні були скидатись на купівлю подарунків для російських військових.

“Звичайно, що пропагандисти це висвітлюють як бажання самих дітей.Таким чином ворог використовує дітей в своїх цілях, й водночас намагається змінити їх самоідентифікацію, героїзуючи окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Раніше рух спротиву “Жовта стрічка” повідомляв, що окупаційна влада Запорізької області розіслала листи по навчальним закладам з вимогою замінювати у дитячих новорічних виставах колядки та щедрівки на російський гімн та пропагандистські пісні.