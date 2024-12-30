У Москві затримано колишнього міністра оборони Вірменії, – ЗМІ

У Москві затримали колишнього міністра оборони Вірменії Аршака Карапетяна. Про це пишуть росЗМІ посилаючись на джерела в МВС.

Карапетяна оголошено в розшук у Вірменії за кількома статтями – “незаконна участь у підприємницькій діяльності”, “зловживання посадовими повноваженнями” і “зловживання владою”.

Арешт здійснювався за запитом вірменської сторони.

Із 2018 до 2021 року Карапетян був радником прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. У серпні 2021 року його призначили міністром оборони, 15 листопада того ж року його відправили у відставку.

У жовтні 2023 року Карапетян звинуватив Пашиняна у зраді, яка, на його думку, призвела до знищення армії Нагірного Карабаху.