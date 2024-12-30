Суспільство

Російська армія продовжує вести безперервні м’ясні штурми, – Сирський
30 Грудня 2024 16:52
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війна, сирський
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський / Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Російські війська продовжують безперервні штурми у Донецькій області, зазнаючи значних втрат. Щоденні втрати ворога становлять близько 1700 військових.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

“Працював із частинами й підрозділами, що ведуть оборону на Донеччині. Це один із найгарячіших напрямків. Ворог не припиняє масованих атак, зазнаючи рекордних втрат. Протягом останнього тижня щоденні втрати загарбників становлять близько 1700 осіб убитими та пораненими. Загалом із початку року ця цифра сягнула 427 тисяч,” – зазначив Сирський.

Він повідомив, що з командирами підрозділів обговорено кроки для:

  • посилення ефективності вогневих ударів по ворогу;
  • утримання займаних позицій;
  • забезпечення безперебійного постачання боєприпасів і дронів;
  • посилення передових підрозділів.

Окрему увагу приділено забезпеченню медичних підрозділів і вдосконаленню евакуації поранених.

“Наша мета на цьому напрямку – максимальне знищення ворога та його резервів. Продовжуємо завдавати окупантам ударів безперервно,” – підсумував головнокомандувач


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