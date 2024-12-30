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Компанія Inguar Defence отримала перші замовлення на новітню бронемашину Inguar-3
30 Грудня 2024 18:31
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зброя
Бронемашина Inguar-3 / Фото: Inguar Defence

Українська компанія Inguar Defence отримала перші замовлення на свою новітню бронемашину Inguar-3.

Про це в коментарі для Укрінформ повідомив СЕО та співзасновник компанії Артем Ющук.

“2024 рік став для нашої компанії роком випробувань техніки. Ми досить відповідально поставились до цього питання, і в цілому машина пройшла близько 10 тисяч км жорстких тестів. Зокрема – бойові тести з бійцями бригади “Азов” у Серебрянському лісі, зараз – на Сумському напрямку”, – розповів він.

Inguar-3 – це бронемашина нового покоління з модульною конструкцією. Вона оснащена окремими передньою та задньою бронекапсулами, що дозволяє швидко змінювати її конфігурацію – від десантного автомобіля до пікапа або носія важкого озброєння.


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