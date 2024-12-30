Компанія Inguar Defence отримала перші замовлення на новітню бронемашину Inguar-3

Українська компанія Inguar Defence отримала перші замовлення на свою новітню бронемашину Inguar-3.

Про це в коментарі для Укрінформ повідомив СЕО та співзасновник компанії Артем Ющук.

“2024 рік став для нашої компанії роком випробувань техніки. Ми досить відповідально поставились до цього питання, і в цілому машина пройшла близько 10 тисяч км жорстких тестів. Зокрема – бойові тести з бійцями бригади “Азов” у Серебрянському лісі, зараз – на Сумському напрямку”, – розповів він.

Inguar-3 – це бронемашина нового покоління з модульною конструкцією. Вона оснащена окремими передньою та задньою бронекапсулами, що дозволяє швидко змінювати її конфігурацію – від десантного автомобіля до пікапа або носія важкого озброєння.