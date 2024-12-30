Економіка

Молдова готується націоналізувати “Молдовагаз”, який на 50% належить “Газпрому”
30 Грудня 2024 15:02
читать на русском →
газ, молдова
Логотип енергетичної компанії Moldovagaz / Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан доручив уряду підготуватися до націоналізації газової компанії “Молдовагаз”, 50% акцій якої належить російському “Газпрому”. Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів, повідомляє агентство Reuters.

Рішення ухвалене на тлі заяв “Газпрому” про припинення постачання газу в Молдову з 1 січня 2025 року через нібито борги. Кишинів спростовує ці звинувачення, підкреслюючи, що розгляд цього питання є частиною стратегії Кремля із дестабілізації ситуації в країні.

Речан закликав міністра юстиції підготувати законодавчі зміни, необхідні для повернення стратегічних об’єктів у державну власність. “Ми повинні діяти рішуче. Ці активи свого часу були в нас відібрані, і настав час повернути їх країні”, — зазначив прем’єр.

Компанія “Молдовагаз” була створена у 2013 році. Її акціонерами є “Газпром” (50%), уряд Молдови (35,6%) і Придністров’я (13%).

Росія щорічно постачає в Молдову близько 2 млрд кубометрів газу, який транспортується через Україну. Однак угода про транзит між Києвом і Москвою завершується 31 грудня.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Грудня 2024 17:24

Україна повернула з російського полону 189 громадян
30 Грудня 2024 17:58

Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом
30 Грудня 2024 17:11

Тарифи на транспортування газу в Україні зростуть у 4 рази
30 Грудня 2024 16:52

Російська армія продовжує вести безперервні м’ясні штурми, – Сирський
30 Грудня 2024 16:21

Крім військової допомоги США надали Україні $3,4 млрд бюджетної підтримки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки