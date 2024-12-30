Політика

Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК
30 Грудня 2024 15:47
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зеленський, мсек
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які припинять існування з 1 січня 2025 року.

Замість МСЕК буде впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування. Уряд обіцяє, що це значно спростить процес набуття статусу інвалідності. Основні етапи будуть цифровізовані, а всі процедури фіксуватимуться в електронній системі, що має мінімізувати ризики корупції.

Ця реформа стала актуальною після масштабного корупційного скандалу в Хмельницькій області. У жовтні правоохоронці викрили Тетяну Крупу, керівницю місцевої медико-соціальної експертної комісії, та її сина Олександра Крупу, голову обласного Пенсійного фонду, на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

Як повідомляли ЗМІ, корупційні схеми функціонували за участю посадовців правоохоронних органів. Серед них — десятки прокурорів, які оформляли інвалідність через МСЕК.

На тлі таких скандалів Рада нацбезпеки і оборони України доручила ліквідувати МСЕК.


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