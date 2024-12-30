Економіка

Крім військової допомоги США надали Україні $3,4 млрд бюджетної підтримки
30 Грудня 2024 16:21
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допомога, сша
Президент України Володимир Зеленський разом з міністром фінансів США Джанет Єллен / Фото: Офіс президента

Сполучені Штати нададуть Україні 3,4 мільярда доларів для підтримки бюджету. Про це повідомила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає Reuters.

За її словами, із початку повномасштабного вторгнення Росії США вже надали Україні понад 30 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги. Більшість коштів спрямовується на забезпечення стабільної роботи українського уряду.

“Успіх України є важливим для національних інтересів США. Ми повинні продовжувати підтримувати ці зусилля”, — зазначила Єллен.

Міністр також підкреслила, що фінансова допомога надається за умов реформ, спрямованих на зміцнення правопорядку, підвищення прозорості, ефективності державних інституцій та посилення боротьби з корупцією.

Сьогодні, 30 грудня, президент США Джо Байден також оголосив, що його країна надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійде озброєння вартістю 2,5 млрд доларів.


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Крім військової допомоги США надали Україні $3,4 млрд бюджетної підтримки
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