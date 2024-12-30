Суспільство

Мазутна пляма рухається до Ялти: узбережжя Криму під загрозою
30 Грудня 2024 15:21
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екологія, крим, чорне море
Робітники збирають мазут у Криму / Кадр з відео

Узбережжя окупованого Криму продовжує страждати від масштабного мазутного забруднення, яке наразі рухається в напрямку Ялти. Уздовж шлейфу мешканці виявляють постраждалих птахів, повідомляє Крим.Реалії.

Пляма мазуту, за спостереженнями вчених, продовжує рухатися південним узбережжям Криму. Вона оминає Феодосійську затоку, Судак та Алушту і спрямовується до Ялти.

Розлив нафтопродуктів стався через аварію нафтових танкерів у Керченській протоці. За даними окупаційного управління МНС у Криму, з узбережжя вже зібрано понад 226 тонн забрудненого ґрунту, включаючи понад 7 тонн за останню добу. Водночас обстежено 861 кілометр берегової лінії, зокрема 127 кілометрів лише за останню добу. Забруднення було виявлено навіть на міських пляжах Аршинцевської коси.

Активісти наголошують на необхідності більш ефективних заходів для мінімізації екологічної шкоди, оскільки масштаб наслідків забруднення продовжує зростати.


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