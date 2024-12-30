Тарифи на транспортування газу в Україні зростуть у 4 рази

З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази.

Таке рішення ухвалила Національна комісія з регулювання енергетики на засіданні 30 грудня, повідомляє LIGA.net.

“У 2024 році 85% доходів ГТС забезпечувало транспортування газу з Росії. Від внутрішніх споживачів надходило лише 15%. Для повної компенсації цих втрат підняття тарифів є необхідним. Ми усвідомлюємо ситуацію і розуміємо, що економіка України потребує зважених рішень”, – заявив генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

Він також зазначив, що компанія вже вжила заходів для оптимізації витрат, зокрема закриває компресорні станції та скорочує персонал.

Новий тариф на транспортування газу зросте з 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубометрів – це майже 305%.

Представники бізнесу попереджають, що таке підвищення створить серйозний фінансовий тягар для промисловості.

“Для металургійної галузі це означає додаткові витрати на 300 мільйонів гривень щорічно. На тлі зростання тарифів на електроенергію ми не можемо витримувати таке навантаження”, – наголосив голова Федерації металургів Сергій Біленький.