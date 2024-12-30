У Вашингтоні розповіли про вміст нового пакету допомоги Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про новий військовий пакет допомоги для України на суму 1,25 мільярда доларів. У рамках цього пакету будуть передані ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin, боєприпаси для систем HIMARS та інше озброєння.
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
У новий пакет входять:
- боєприпаси для боротьби з БпЛА (c-UAS);
- боєприпаси для протиповітряної оборони;
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- боєприпаси класу «повітря — земля»;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- ракети TOW;
- боєприпаси до бойової зброї та осколкові гранати;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- засоби для зв’язку, навчання та програмне забезпечення;
- одяг та індивідуальне спорядження;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги з навчання і транспортування.
“США та понад 50 країн світу об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії”, — сказав Блінкен.
30 грудня президент США Джо Байден оголосив про виділення майже 2,5 мільярда доларів безпекової допомоги Україні.