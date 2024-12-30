У Вашингтоні розповіли про вміст нового пакету допомоги Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про новий військовий пакет допомоги для України на суму 1,25 мільярда доларів. У рамках цього пакету будуть передані ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin, боєприпаси для систем HIMARS та інше озброєння.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

У новий пакет входять:

боєприпаси для боротьби з БпЛА (c-UAS);

боєприпаси для протиповітряної оборони;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

боєприпаси класу «повітря — земля»;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

ракети TOW;

боєприпаси до бойової зброї та осколкові гранати;

підривне обладнання та боєприпаси;

засоби для зв’язку, навчання та програмне забезпечення;

одяг та індивідуальне спорядження;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги з навчання і транспортування.

“США та понад 50 країн світу об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії”, — сказав Блінкен.

30 грудня президент США Джо Байден оголосив про виділення майже 2,5 мільярда доларів безпекової допомоги Україні.