Політика

У Вашингтоні розповіли про вміст нового пакету допомоги Україні
30 Грудня 2024 17:43
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допомога, сша
Система HIMARS / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сполучені Штати Америки оголосили про новий військовий пакет допомоги для України на суму 1,25 мільярда доларів. У рамках цього пакету будуть передані ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin, боєприпаси для систем HIMARS та інше озброєння.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

У новий пакет входять:

  • боєприпаси для боротьби з БпЛА (c-UAS);
  • боєприпаси для протиповітряної оборони;
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • боєприпаси класу «повітря — земля»;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • ракети TOW;
  • боєприпаси до бойової зброї та осколкові гранати;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • засоби для зв’язку, навчання та програмне забезпечення;
  • одяг та індивідуальне спорядження;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги з навчання і транспортування.

“США та понад 50 країн світу об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії”, — сказав Блінкен.

30 грудня президент США Джо Байден оголосив про виділення майже 2,5 мільярда доларів безпекової допомоги Україні.


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