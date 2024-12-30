Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який призначає Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей.

Про це повідомив глава держави, додавши, що Решетилова є “відомою, досвідченою та ефективною українською правозахисницею”, яка “вже багато зробила для розвитку державних інститутів і підтримки українців”.

“Зараз головне завдання – разом із Міністерством оборони України, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому”, – йдеться у дописі президента.

Раніше, 18 листопада, міністр оборони Рустем Умєров оголосив, що в Україні з’явиться військовий омбудсман – він опікуватиметься захистом прав військовослужбовців. Тоді Умєров говорив, що про призначення оголосять вже незабаром.