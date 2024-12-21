Суспільство

З 1 січня “Зелена картка” починатиме діяти наступного дня після її оформлення
21 Грудня 2024 14:29
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автоцивілка
Не забудьте заздалегідь подбати про міжнародне страхування відповідальності водія “Зелена картка” / Колаж ДПС

З 1 січня 2025 року вступають у силу зміни до оформлення міжнародного страхування «Зелена картка» відповідно до Закону №3720 «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Згідно з новими правилами, сертифікат страхування починатиме діяти лише з 00:00 доби, наступної після його оформлення, за умови внесення відповідних даних до Єдиної бази МТСБУ.

Це означає, що у день укладення договору перетин кордону буде неможливим. Щоб уникнути труднощів під час подорожі, прикордонники рекомендують оформлювати страховий поліс щонайменше за добу до запланованої поїздки.

При цьому всі договори страхування, оформлені до 1 січня 2025 року, залишатимуться чинними до завершення їх терміну дії.

Ці зміни спрямовані на покращення контролю та підвищення ефективності використання системи міжнародного страхування.


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