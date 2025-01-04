Інформація про автоштрафи за відсутність ОСЦПВ не відповідає дійсності – поліція

Поширена у мережі інформація про нібито початок автоматичної фіксації та накладання штрафів за відсутність полісу обов’язкового страхування цивільної відповідальності водіїв не відповідає дійсності. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, на даний момент немає законодавчих підстав для впровадження системи автофіксації такого виду правопорушення. Для цього необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та відповідні нормативно-правові акти.

Крім того, система автофіксації наразі технічно не адаптована для фіксації відсутності страхового полісу.

“Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно. Про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь з офіційних джерел”, – зазначив Білошицький.

Водночас поліція нагадує, що наявність страхового полісу є обов’язковою умовою для всіх водіїв. Його відсутність, як і раніше, може бути зафіксована під час зупинки транспортного засобу патрульними.

“Оформлення полісу – це не лише вимога закону, а й ваша безпека”, – наголосив представник поліції.