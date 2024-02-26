Чи покриє збиток автоцивілка, якщо водій у нетверезому стані?

Нерідко причинами ДТП стає керування автомобілем у нетверезому стані. Враховуючи, що ситуація є позаштатною щодо оформлення аварії, важливо розуміти, чи діятиме автоцивілка та чи отримає винуватець відшкодування по полісу.

Чи покриє страховик збитки за п’яного водія по ОСЦПВ?

Якщо ви користуєтеся добровільним видом страхування КАСКО, то напевно знаєте, що страхова компанія ніколи не платить за шкоду, яку скоєно п’яним водієм. Однак обов’язковий поліс ОСЦПВ працює інакше. Розглянемо дві ситуації:

#1 — Якщо ви винуватець ДТП і перебуваєте у стадії алкогольного сп’яніння

Якщо ви ризикнули керувати машиною в стадії алкогольного сп’яніння, і в результаті стали винуватцем ДТП, ваша автоцивілка не втрачає своєї сили, а продовжує працювати.

Страхова компанія має виконати свої зобов’язання за укладеним договором, відшкодувавши збиток потерпілій стороні за вас. Проте є нюанс. Після відшкодування страховик може направити вимогу регресу клієнту (винуватцеві) через суд. Регрес — це повернення коштів страховику, які він витратив на відновлення пошкодженої машини та лікування постраждалих.

Максимальний розмір виплат за ОСЦПВ, встановлений законодавством:

по майну — 160 000 грн;

по життю та здоров’ю — 320 000 грн.

Якщо витрати на ремонт автомобіля виявилися більшими, ніж фактичні виплати, постраждалий на законних підставах може запросити доплату різниці.

Таким чином, з власника поліса не знімається необхідність фінансової компенсації, тільки не прямо постраждалому, а своїй страховій компанії.

Регресна вимога може бути спрямована ще в ряді випадків:

ДТП сталося внаслідок навмисних дій винуватця;

Страхувальник надав недостовірні відомості, що призвели до зниження суми страхової премії. Наприклад, поліс оформлений на пенсіонера, а по факту транспортом користується інша людина;

У винуватця не було права керування автомобілем (прострочено посвідчення водія);

Драйвер залишив місце аварії до приїзду поліції (складення Європротоколу, якщо це можливо) та інше.

#2 — Якщо ви потерпілий в ДТП, що сталося через нетверезого водія

Для потерпілого нічого глобально не змінюється через стан винуватця — порядок врегулювання події проходить в штатному режимі. Йому слід зв’язатися зі страховою компанією винуватця та подати документи у встановлений термін. Після проведення експертизи буде призначено розмір відшкодування.

Якщо ваша страхова компанія та компанія винуватця є членами угоди про пряме врегулювання, ви маєте право звернутися до свого партнера.

Чи можна оформити Європротокол при ДТП із нетверезим водієм?

Ні, у цій ситуації оформлення Європротоколу заборонено. Учасникам ДТП потрібно викликати поліцію та отримати протокол. Також нетверезий водій проходить тест на вміст алкоголю у крові.

Європротокол застосовується, якщо дотримано низку умов, а саме:

Збитки по аварії не перевищують 80 000 грн;

В аварії беруть участь не більше ніж дві машини. Один із водіїв визнав свою провину;

Кожна зі сторін має актуальну автоцивілку.

Автор: Катерина Андріїва