Фаріон подала до суду на Львівську політехніку через звільнення

Мовознавиця Ірина Фаріон подала до суду позов на Львівську політехніку через її звільнення з посади професорки.

Про це свідчать дані ресурсу «Судова влада України».

Предметом позову є визнання незаконним та скасування наказу про звільнення. Дата надходження — 7 грудня. Справу розглядатимуть у Галицькому районному суді Львова.

«Це було незаконне, політично вмотивоване звільнення. Більше нічого не можу коментувати», — сказала Фаріон у коментарі «Суспільному». За її словами, коли відбудуться слухання, вона ще не знає.