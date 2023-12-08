Кримінал

Фаріон подала до суду на Львівську політехніку через звільнення

8 Грудня 2023 21:01
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Мовознавиця Ірина Фаріон подала до суду позов на Львівську політехніку через її звільнення з посади професорки.

Про це свідчать дані ресурсу «Судова влада України».

Предметом позову є визнання незаконним та скасування наказу про звільнення. Дата надходження — 7 грудня. Справу розглядатимуть у Галицькому районному суді Львова.

«Це було незаконне, політично вмотивоване звільнення. Більше нічого не можу коментувати», — сказала Фаріон у коментарі «Суспільному». За її словами, коли відбудуться слухання, вона ще не знає.


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