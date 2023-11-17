Естонія встановила на східному кордоні з РФ протитанкові загородження 

На мосту, що з’єднує міста Нарва (Естонія) та Івангород (Росією), з’явилися бетонні протитанкові загородження, так звані «зуби дракона».

Про це повідомляє DELFI.

«Ми підготували ці бетонні блоки на випадок, якщо уряд Естонії вирішить за прикладом наших сусідів обмежити в’їзд у країну із РФ, щоб стримати хвилю нелегальних мігрантів. Також, оскільки з 1 лютого ми очікуємо на закриття Івангородського прикордонного пункту на ремонт, ці бетонні блоки в період закриття обмежуватимуть пересування автотранспорту на мосту», – сказав керівник нарвського прикордонного пункту Марек Лійва.

Учора на пресконференції уряду глава МВС Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що є ознаки, що на східному кордоні з Росією «щось відбувається».

При цьому є ознаки того, що найближчим часом такий тиск виникне у Фінляндії.

Ляенеметс зазначив, що Росія зі свого боку не повинна пропускати людей, які не мають підстав для в’їзду в Шенгенську зону, але насправді їх пропускає.