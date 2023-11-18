Суспільство

Естонія відправила до Харкова 2 автобуси

18 Листопада 2023 09:51
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естонія, гуманітарна допомога

Міністерство закордонних справ Естонії повідомило про відправку в Україну чотирьох автобусів, які надані приватною особою. Вони використовуватимуться у Харкові та Житомирі.

«Два автобуси будуть передані до Житомирської області, яка є одним із фокусних регіонів для відновної діяльності Естонії і де цього року було добудовано дитячий садок та міст, збудовані естонцями. Два автобуси вирушать до двох міст Харківської області. Автобуси допоможуть впоратися з пошкодженнями транспортної інфраструктури в Україні та забезпечити мобільність населення, зокрема напередодні зими», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що у 2022 році в Україну було відправлено 44 автобуси, які були зняті з маршрутів в Естонії. Вони були відремонтовані за рахунок коштів МЗС, а потім відправлені до Житомирської, Харківської та Полтавської областей, а також до Бучі.

«Автобуси допоможуть Україні впоратися зі збитками, завданими їх транспортній системі, і забезпечити продовження нормального життя в регіонах, особливо у світлі зими, що настає. Я дуже радий, що ми маємо можливість вкотре направити дуже практичну допомогу Україні», – сказав глава естонського МЗС Маргус Цахкна.

Загалом Естонія направила Україні гуманітарну допомогу на 25,3 млн. євро.


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