Естонія попередила про ймовірність закриття кордону з Росією

Глава естонського прикордонного пункту в Нарві Марек Лійва закликав подорожувальників до РФ мати на увазі можливість повного закриття кордону зі східним сусідом.

Про це повідомляє національний мовник ERR.

«Було б дуже добре, якби люди зараз утрималися від відвідування Росії, для нас також дуже важливо, щоб ті, хто вирушає до Росії, могли оцінити ризики, пов’язані з перетином кордону, і самостійно подумати про те, як вони повернуться до Естонії, якщо ми будемо змушені закрити пункти перетину кордону через поведінку Росії», – зазначив Лійва.

У листівках, які роздаються мандрівникам, нагадується, що «протягом останніх тижнів Росія свідомо направляла на кордон Естонії групи іноземців, які не мають законного права на в’їзд до ЄС». Це може призвести до того, що Естонія задля безпеки держави та охорони громадського порядку буде змушена тимчасово закрити прикордонні пункти з Росією. Нещодавно через подібний міграційний тиск це вже зробила Фінляндія.

При цьому, за словами глави нарвського прикордонного пункту, закриття всіх наземних пунктів пропуску на кордоні між Фінляндією та Росією також призвело до додаткового збільшення числа перетинів кордону через Нарву.

Подорожуючим до Росії рекомендовано зареєструвати своє відбуття з Естонії на сторінці Міністерства закордонних справ країни.