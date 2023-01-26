Естонія не виключає постачання Україні касетних боєприпасів

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна може почати передавати Україні касетні боєприпаси, заборонені міжнародною конвенцією, до якої, втім, ані Росія, ані Україна не приєдналися.

“Естонія вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, – сказав Певкур естонському громадському мовнику ERR. – Говорити про деталі угод між збройними силами Естонії та України, зокрема про кількість та номенклатуру боєприпасів, я не вважаю за необхідне”.

У відповідь на питання про касетні боєприпаси міністр сказав: “Якщо ми надамо Україні касетні боєприпаси, я не бачу тут проблем, оскільки вже зараз обидві сторони використовують на території України такі боєприпаси”.

Раніше ЗМІ повідомляли, що наприкінці минулого року Туреччина почала надавати Україні касетні артилерійські боєприпаси. За даними джерел, раніше Київ безуспішно намагався добитися таких поставок від США.

Пізніше представники Туреччини та України спростували твердження про постачання.

Естонія має касетні боєприпаси німецького виробництва, і, як і у випадку з танками, їй знадобиться згода Німеччини на їх реекспорт.

Касетні боєприпаси за даними української влади та міжнародних спостерігачів застосовуються Росією у нинішньому конфлікті.

Головна небезпека касетних боєприпасів – у тому, що такі снаряди або ракети несуть безліч самостійних дрібніших вибухових пристроїв, що вражають значні площі. При цьому частина таких зарядів не розривається і ще багато років може становити небезпеку для мирного населення.