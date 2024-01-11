Політика

Естонія надасть Україні допомогу до 2027 року на суму €1,2 млрд

11 Січня 2024 12:05
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естонія, допомога

Естонія надасть Україні до 2027 року допомогу на суму EUR1,2 млрд, сказав президент Естонії Алар Каріс на пресконференції в Таллінні.

Виступаючи після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, він наголосив, що “не повинно бути жодних обмежень на озброєння, яке передають Україні”. “Ми повинні збільшити військове виробництво в рамках ЄС”, – наголосив президент Естонії.

За його словами, Естонія разом із країнами ЄС обговорює, “як можна використати активи агресора”.

“Росія не лише хоче захопити Україну. Вона кинула виклик демократичному світу”, – зазначив Каріс.


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