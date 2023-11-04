Ердоган заявив, що “викреслив” Нетаніягу як співрозмовника для переговорів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу більше не є особою, з якою Туреччина могла б вести переговори. Про це, повідомляє «Анадолу», заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, відповідаючи на запитання журналістів у літаку після повернення з Казахстану.

Ердоган зазначив, що зараз не підтримує жодних контактів із Ізраїлем. З представниками ізраїльської сторони, а також Палестини та ХАМАС спілкується керівник Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагім Калин.

«Скажу так: Нетаніягу більше не є людиною, яку можна сприймати як співрозмовника, для нас у всякому разі. Ми його викреслили», – цитує слова президента Туреччини газета Hürriyet. Ердоган також зазначив, що відповідальність за атаки на сектор Газа насамперед лежить на прем’єрі Ізраїлю.

За його словами, «розмови проти Нетаніягу» ведуться також у самому Ізраїлі. Президент Туреччини вважає, що ізраїльський прем’єр втратив підтримку своїх громадян.

Ердоган заявив, що Туреччина не матиме більшої довіри до світової системи, якщо Ізраїль не закінчить війну і не буде притягнутий до відповідальності за свої дії, які турецький лідер знову назвав «воєнними злочинами та порушенням прав людини».

У свою чергу Туреччина, повідомив він, готова взяти на себе місію як країну-гарант сектору Газа, якщо виникне така ситуація.

Висловлювання Ердогана, зазначає Al Arabiya, пролунали через тиждень після того, як Ізраїль заявив про перегляд відносин з Туреччиною через все більш різку риторику Анкари щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

28 жовтня Ізраїль відкликав дипломатів з Туреччини після мітингу на підтримку Палестини, що пройшов в аеропорту імені Ататюрк, на якому Ердоган назвав ізраїльську владу «військовими злочинцями».