Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль терористичною державою й закликав ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу дати пояснення, чи має ізраїльська сторона ядерну зброю, повідомляє газета “Дейлі Сабах“.

“Я чітко кажу: Ізраїль – це терористична держава”, – заявив Ердоган у середу на засіданні Партії справедливості та розвитку, яку він очолює.

Ердоган, говорячи про події в Секторі Гази, заявив, що, “якщо Ізраїль продовжить масові вбивства, в усьому світі його засудять як терористичну державу”.

Турецький лідер також закликав Нетаньягу пояснити, чи справді Ізраїль має ядерну зброю. “Я звертаюся до Нетаньягу: є у вас ядерна зброя чи ні? Ви погрожуєте атомною бомбою”, – сказав Ердоган.