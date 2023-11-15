Політика

Ердоган назвав Ізраїль терористичною державою

15 Листопада 2023 14:24
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ізраїль, Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль терористичною державою й закликав ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу дати пояснення, чи має ізраїльська сторона ядерну зброю, повідомляє газета “Дейлі Сабах“.

“Я чітко кажу: Ізраїль – це терористична держава”, – заявив Ердоган у середу на засіданні Партії справедливості та розвитку, яку він очолює.

Ердоган, говорячи про події в Секторі Гази, заявив, що, “якщо Ізраїль продовжить масові вбивства, в усьому світі його засудять як терористичну державу”.

Турецький лідер також закликав Нетаньягу пояснити, чи справді Ізраїль має ядерну зброю. “Я звертаюся до Нетаньягу: є у вас ядерна зброя чи ні? Ви погрожуєте атомною бомбою”, – сказав Ердоган.


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