Економіка

Енергоатом отримав землю для будівництва нової АЕС
27 Серпня 2024 20:00
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Енергоатом готується до реалізації проєкту з будівництва Чигиринської АЕС – це поблизу містечка Орбіта на Черкащині.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

“Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації. Тож команда Енергоатома активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва. Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000”, – йдеться у повідомленні.

Під час засідання позачергової 51-ї сесії  депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

  • надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ “НАЕК “Енергоатом”;
  • передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ “НАЕК “Енергоатом”.

“Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша”, – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.

Орбіта – це місто-привид у Черкаській області. 

Більше 50 років тому Компартія вирішила побудувати тут Чигиринську атомну електростанцію та місто енергетиків на 20 тис. мешканців. Спорудження станції розпочали, місто заклали. У 80-х, змінивши проект, будівництво заморозили. А після Чорнобильської трагедії назавжди зупинили.

Станом на 2015 рік в Орбіті мешкало 160 людей у двох п’ятиповерхівках. Із майже 200 житлових квартир були заселені 80. Місцеве населення – переважно пенсіонери.

Місто-привид Орбіта у Черкаській області / Фото додані користувачами Google Maps

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