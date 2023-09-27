Енергетичні підстанції захистили від ворожих атак інженерними укріпленнями

Підстанції “Укренерго” захищені від ракетних атак: це комплексний захист, як активний – ППО, так і пасивний – інженерні укріплення.

Про це повідомляє голова “Укренерго” Володимир Кудрицький, “Суспільне“

Кудрицький заявив, що станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Водночас він зазначив, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде “складно пройти”.

За його словами, для захисту енергооб’єктів України від чергових атак з боку Росії “Укренерго” постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

Голова “Укренерго” також додав, що наразі відключень електроенергії не планується, але все буде залежати від ситуації.

“Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту і підстанції “Укренерго”, де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист — ППО, так це і пасивний захист — інженерні укріплення.

Зараз (відключення електроенергії — ред.) не плануємо, все буде залежати від можливих обстрілів, чи будуть перерви в енергопостачанні взимку, чи не буде. Якщо обстрілів немає — ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли не можливо, куди влучать (росіяни — ред.) тоді будемо діяти по ситуації”, — пояснив Кудрицький і додав, що цю зиму без імпорту електроенергії “пройти буде дуже складно”.