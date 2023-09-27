Суспільство

Енергетичні підстанції захистили від ворожих атак інженерними укріпленнями

27 Вересня 2023 07:50
читать на русском →
Укренерго

Підстанції “Укренерго” захищені від ракетних атак: це комплексний захист, як активний – ППО, так і пасивний – інженерні укріплення.

Про це повідомляє голова “Укренерго” Володимир Кудрицький, “Суспільне

Кудрицький заявив, що станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Водночас він зазначив, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде “складно пройти”.

За його словами, для захисту енергооб’єктів України від чергових атак з боку Росії “Укренерго” постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

Голова “Укренерго” також додав, що наразі відключень електроенергії не планується, але все буде залежати від ситуації.

“Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту і підстанції “Укренерго”, де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист — ППО, так це і пасивний захист — інженерні укріплення.

Зараз (відключення електроенергії — ред.) не плануємо, все буде залежати від можливих обстрілів, чи будуть перерви в енергопостачанні взимку, чи не буде. Якщо обстрілів немає — ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли не можливо, куди влучать (росіяни — ред.) тоді будемо діяти по ситуації”, — пояснив Кудрицький і додав, що цю зиму без імпорту електроенергії “пройти буде дуже складно”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Вересня 2023 09:08

У Підмосков’ї пожежа в районі військового аеродрому
26 Вересня 2023 21:52

Спікер парламенту Канади подав у відставку після скандалу з ветераном СС Галичина
26 Вересня 2023 21:07

Зеленський призначив Андрія Шевченка позаштатним радником
26 Вересня 2023 20:20

Залужний провів підсумкову розмову з генералом Міллі
26 Вересня 2023 19:55

Суд залишив Князєва під вартою, але заставу зменшив
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки