Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши суперницю з топ-5 світового рейтингу. Це був її перший матч проти Жасмін Паоліні (Італія, 4), і Світоліна впевнено вирвала перемогу 2:6, 6:4, 6:0.

У першому сеті українка зробила ранній брейк (2:1), але потім програла шість геймів поспіль. У другій партії вона знову виграла брейк у третьому геймі (2:1) і змогла утримати свою перевагу до кінця сету. Вирішальна партія пройшла під домінуванням Світоліної, яка зробила три брейки і не дала суперниці шансу.

