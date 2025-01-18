Спорт

Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Australian Open
18 Січня 2025 12:11
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Еліна Світоліна забронювала собі місце в 1/8 фіналу після перемоги над 4-ю ракеткою світу Жасмін Паоліні / Фото @AustralianOpen
Еліна Світоліна забронювала собі місце в 1/8 фіналу після перемоги над 4-ю ракеткою світу Жасмін Паоліні / Фото @AustralianOpen

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши суперницю з топ-5 світового рейтингу. Це був її перший матч проти Жасмін Паоліні (Італія, 4), і Світоліна впевнено вирвала перемогу 2:6, 6:4, 6:0.

У першому сеті українка зробила ранній брейк (2:1), але потім програла шість геймів поспіль. У другій партії вона знову виграла брейк у третьому геймі (2:1) і змогла утримати свою перевагу до кінця сету. Вирішальна партія пройшла під домінуванням Світоліної, яка зробила три брейки і не дала суперниці шансу.

Ця перемога стала для Світоліної 21-ю на турнірах Великого Шолома проти суперниць з топ-5. Вона також здобула другу перемогу на «мейджорі» після виграшу у матчі з Ігою Швьонтек на Вімблдоні-2023.

Тепер Світоліна вп’яте в кар’єрі вийде в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії і у боротьбі за місце в чвертьфіналі зустрінеться з “нейтральною” Веронікою Кудерметовою.


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