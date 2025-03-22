Спорт

Еліна Світоліна та Марта Костюк пробилися в третє коло WTA 1000 у Маямі
22 Березня 2025 09:24
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Еліна Світоліна після перемоги над Беліндою Бенчич / Скріншот трансляції
Еліна Світоліна після перемоги над Беліндою Бенчич / Скріншот трансляції

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк перемогли в матчах другого кола WTA 1000 у Маямі — здолали швейцарку Белінду Бенчич та австралійку Кімберлі Біррелл відповідно.

Світоліна та Костюк розпочинали турнір в Маямі з другого кола. Еліна стартувала матчем з кривдницею Даяни Ястремської, швейцаркою Беліндою Бенчич, яку здолала в двох сетах 6:1, 6:2. Костюк у трисетовому протистоянні перемогла австралійку Кімберлі Біррелл 7:5. 4:6, 6:3.

Для Костюк це перший вихід до третього раунду змагань в Маямі у її професійній кар’єрі, натомість Світоліна востаннє виходила до третього кола турніру в 2021-му.

В третьому колі Еліна Світоліна зустрінеться з 14-ю ракеткою світу чеською тенісисткою Кароліною Муховою, а Марта Костюк протистоятиме “нейтральній” Анні Блінковій.

Матчі третього кола заплановані на понеділок, 24 березня.


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