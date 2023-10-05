Суспільство

Електрики підірвались на міні на Київщині

5 Жовтня 2023 17:15
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міна, київ

У селищі Макарів Київської області на протитанковій міні підірвалася бригада регіональних електромереж, один із постраждалих – у важкому стані.

Про це Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області повідомило у Фейсбуці.

Інформація про вибух у районі місцевого кладовища надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району о 12:03 четверга, 5 жовтня.

Встановлено, що внаслідок вибуху травмовані троє людей. Один із постраждалих у важкому стані доправлений до лікарні в Києві. Решта від госпіталізації відмовилися.

Унаслідок вибуху пошкоджень також зазнали автомобілі «ГАЗ 53» і Volkswagen.


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