Політика

Експредставника України в ООН Сергія Кислицю призначили першим заступником міністра МЗС
13 Лютого 2025 12:56
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Сергій Кислиця / Фото: Facebook
Сергій Кислиця / Фото: Facebook

Колишнього постійного представника України в ООН Сергія Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ. Відповідне розпорядження 12 лютого 2025 року підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Документ опубліковано на урядовому порталі.

Відповідне розпорядження видав прем’єр-міністр Денис Шмигаль від 12 лютого 2025 року.

“Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України”, – йдеться у документі.

Як пише РБК-Україна, посаду постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця обіймав протягом п’яти років. Він був призначений 19 грудня 2019 року і звільнений з посади під час ротацій у дипломатичному секторі, які провів президент Володимир Зеленський наприкінці грудня 2024 року.

Довідка. Сергій Кислиця народився у Києві у 1969 році. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Міжнародне право”. Знає три іноземні мови – англійську, іспанську та французьку.


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