Експерти сумніваються у здібності РФ до оборони на всьому фронті

Загрози голови Чечні Рамзана Кадирова перекинути чеченський спецназ “Ахмат” до Бахмуту могли бути шантажем російського військового командування з метою добитися від нього снарядів для приватної військової компанії “Вагнер”, пише американський Інститут вивчення війни в черговому огляді.

Здатність деяких командирів, підпорядкованих начальнику Генштабу ЗС РФ Валерію Герасимову, примушувати його до дій дозволяє припустити, що проблеми командного ланцюжка суттєво впливають на здатність збройних сил РФ проводити узгоджені операції на театрі воєнних дій, зазначають аналітики. Ці події порушують питання про здатність Росії координувати послідовну оборонну кампанію на всьому театрі бойових дій, зазначають експерти ISW.