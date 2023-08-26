Експерти проаналізували застосування F-16 у війні проти російського агресора

Винищувачі F-16 перевершуватимуть старіші українські літаки завдяки потужнішим радарам і кращій стійкості до перешкод, пише Atlantic Council.

F-16 зможуть виявляти російські літаки на великих відстанях та дозволять українським льотчикам залишатися поза зоною дії фронтової російської ППО. Крім того, ці винищувачі, швидше за все, будуть оснащені ракетами повітря-повітря AIM-120 AMRAAM, які за своїми характеристиками аналогічні, а можливо, і перевершують російські Р-77.

Експлуатація F-16 забезпечить Україну платформою, яка може легко інтегрувати широкий спектр складних систем озброєння, якщо США та інші країни вирішать надати їх у майбутньому. Це може бути система радіоелектронної протидії AN/ALQ-131, і кінетична зброя дальньої дії, така як бомба малого діаметра, і крилаті ракети, такі як AGM-158 JASSM.

Як тільки Україна отримає можливість експлуатувати літаки F-16, для країн НАТО відчиняться двері для постачання цієї зброї, оскільки вона сумісна з винищувачами американського виробництва.

Незважаючи на низку переваг, які можуть мати F-16 у порівнянні з іншими літаками, що експлуатуються Україною, очікування щодо їхнього загального впливу на хід війни мають бути помірними.

Широке поширення наземних засобів ППО суттєво обмежує можливості авіації відігравати вирішальну роль у підтримці наступальних маневрів обох сторін конфлікту.

Застосування Росією зенітно-ракетних комплексів С-400 є серйозною загрозою для всіх українських літаків, включно з F-16, оскільки вони можуть вражати літаки на середніх і великих висотах на значній частині території країни, навіть перебуваючи в Білорусі, Криму або на російській території.

Українським літакам, як і раніше, доведеться діяти на малих висотах, використовуючи для підвищення своєї живучості ефект радіолокаційного заслонення місцевості.

Така тактика, незважаючи на її обґрунтованість, як і раніше, ставитиме українські F-16 у невигідне становище у зіткненнях із російськими винищувачами.

Російські винищувачі, що діють на великих висотах, можуть надавати велику кінетичну енергію ракетам, що запускаються ними, «повітря-повітря», що збільшує швидкість, дальність і загальну смертоносність. На відміну від цього, навіть F-16 при веденні бою знизу змушені боротися із законами фізики, оскільки їхні ракети будуть уповільнені гравітацією та щільнішим повітрям, перш ніж досягнуть мети.

Крім загрози з боку ворожих винищувачів та далекобійних С-400, поширення на полі бою різних типів ППО малої дальності та ПЗРК також становитиме загрозу для українських F-16, які діють за підтримки наземних військ поблизу лінії фронту.

Нарешті, навіть не перебуваючи у повітрі, українські F-16 будуть уразливі на землі для російських ракетних ударів, які в минулому вже знищили кілька українських літаків.