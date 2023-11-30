Суспільство

Експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи біля двох АЕС в Україні

30 Листопада 2023 07:11
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МАГАТЕ

Вночі 29 листопада експерти МАГАТЕ в Україні зафіксували вибухи поблизу двох АЕС. Звуки бойових дій були зафіксовані не тільки в околицях Запорізької АЕС, а й поблизу Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє МАГАТЕ, посилаючись на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, експерти МАГАТЕ в Україні повідомили про звуки бойових дій вночі поблизу Хмельницької АЕС, а не тільки на Запорізькій АЕС.

“Усі ядерні об’єкти України залишаються вразливими, або безпосередньо, якщо їх вразить ракета, або опосередковано, якщо їх зовнішнє електропостачання порушується. По всій Україні продовжує зберігатися вкрай нестабільна ситуація з ядерною безпекою”, — сказав він.


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