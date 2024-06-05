Політика

Ексначальник Генштабу Молдови виявився російським агентом, – ЗМІ

5 Червня 2024 16:34
молдова, росія
Колаж The Insider

Колишній начальник Генерального штабу Молдови Ігор Горган протягом багатьох років був інформатором російського Головного розвідувального управління (ГРУ).

Про це йдеться в розслідуванні The Insider, яке спільно з молдовським виданням “Маленькая страна” отримало доступ до листування Горгана в телеграмі з його куратором із ГРУ, полковником Олексієм Макаровим.

Горган працював у Генштабі аж до 2021 року, а торік, перед висилкою російських шпигунів з країни, влаштувався на роботу в ООН. Завдяки старим зв’язкам у молдовському міністерстві оборони, він і надалі постачає Росії дані.

Горган і Макаров стали активно контактувати вже після початку повномасштабної війни, в квітні 2022. Вони зустрічалися персонально. Росію цікавило, яке озброєння закуповує Україна у сусідніх країн, зокрема в Молдови. Горган надавав йому ці дані. 

Окрім військових тем, Горган інформував про внутрішньо політичне становище в молдовській владі та стежив за публічними виступами президентки Маї Санду.

Горган також писав росіянину, що в Молдові багато хто “готовий” до російського вторгнення, і “немає “Азова” та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко”.

Перед висилкою російських дипломатів із Молдови торік Горган перестав виходити на зв’язок із Макаровим і влаштувався на роботу в представництво ООН у справах біженців у Кишиневі, яке займається обліком українських біженців.


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