Ексміністр охорони здоров’я Степанов заарештований

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Степанова підозрюють у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна”.

Справу ведуть НАБУ і САП.

Повідомляється також, що раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту “Поліграфкомбінату”, відповідального за міжнародні угоди, Сергія Ферлія.

“Він єдиний фігурант, який перебуває в Україні”, – йдеться в повідомленні.