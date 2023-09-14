Ексміністр охорони здоров’я Степанов заарештований

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.
Степанова підозрюють у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна”.
Справу ведуть НАБУ і САП.
Повідомляється також, що раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту “Поліграфкомбінату”, відповідального за міжнародні угоди, Сергія Ферлія.
“Він єдиний фігурант, який перебуває в Україні”, – йдеться в повідомленні.