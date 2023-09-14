Суспільство

Ексміністр охорони здоров’я Степанов заарештований

14 Вересня 2023 13:01
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суд, арешт

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Степанова підозрюють у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна”.

Справу ведуть НАБУ і САП.

Повідомляється також, що раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту “Поліграфкомбінату”, відповідального за міжнародні угоди, Сергія Ферлія.

“Він єдиний фігурант, який перебуває в Україні”, – йдеться в повідомленні.


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