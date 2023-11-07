Кримінал

Екскандидата в мери Харкова підозрюють у виправданні агресії РФ

7 Листопада 2023 14:41
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Екскандидату в мери Харкова оголосили підозру в поширенні комуністичної символіки та глорифікації збройної агресії РФ проти України.

Як повідомили джерела “Суспільного” у правоохоронних органах, фігурантом справи є Олександр Кондрусик.

54-річний підозрюваний поширював на власній сторінці у Facebook комуністичну символіку, прокремлівські наративи, заперечував воєнні злочини РФ, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

“У своїх повідомленнях пише про “велику Росію, Богом поціловану”. Серед російських тез міститься низка прокремлівських наративів. Наприклад щодо трагедії у Бучі, яку скоїли російські військові, він зазначив наступне: “І так, стосовно Бучі — Голлівуд плаче осторонь, бо такої фантастики він ніколи б не додумався б зняти. Ті, хто повірив у цю туфту — співчуваю вам”, — йдеться в повідомленні.

Також, за даними слідства, підозрюваний виправдав дії держави-агресора у Маріуполі.

“Знаєте, висловлю припущення, що є в підземеллях цієї “Азовсталі” щось таке, якась таємниця, дізнавшись про яку весь світ здригнеться. У мене варіантів не дуже багато, але я поділюся ними: 1. Хімічна зброя. Багато. 2. Біологічна зброя. Багато. 3. Ядерна зброя. Багато”, — наводить пресслужба цитату з допису підозрюваного.

Крім того, висловлювання підозрюваного містять негативне ставлення до президента Володимира Зеленського та дискредитацію Сили оборони України, повідомляють у прокуратурі.

Підозрюваного готуються оголосити в розшук: за даними слідства, Кондрусик виїхав до РФ у березні 2022 року. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

У вересні 2021 року Олександр Кондрусик став шостим претендентом на посаду мера Харкова. Свою кандидатуру зняв 11 жовтня 2021 року, бо вважав, що “більше користі принесе, займаючись тією діяльністю, якою займався тоді”.

Навчався у Харківському національному педагогічному університеті ім. Сковороди. За фахом — психолог, займався бізнесом.

На час місцевих виборів 2020 року був членом політичної партії “Наш Край”, балотувався до міськради, не був обраний.

Про майно та активи кандидата з відкритих джерел невідомо, проте сам Кондрусик говорить, що від бізнесу вже відійшов: “20 років я є власником великої перукарні. Від бізнесу залишилося приміщення, я його виставив на продаж”.

Одружений. Має політичний блог у Facebook під назвою “Саша Псих — политика, как она есть”.


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