Ексдепутат Харківської міськради організував схему для ухилянтів на комунальному підприємстві

Служба безпеки заблокувала схему ухилення від мобілізації у Харкові. Посадовці одного з КП Харківської міськради організували фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків на підприємство, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За даними слідства, зловмисники незаконно оформлювали “бронь” від призову для чоловіків, які насправді не працювали на підприємстві та не виконували жодних обов’язків.
Організатором схеми виявився 46-річний харків’янин – ексдиректор комунального підприємства та депутат Харківської міської ради. До протиправної діяльності він залучив свого заступника з експлуатації підприємства.
“Згодом фігуранти почали забирати собі зарплатню, яку фіктивно нараховували оформленим “працівникам”. За попередніми даними, з кожного такого “заброньованого” вони отримувати сотні тисяч гривень”, – розповіли в СБУ.
У ході обшуків за місцем проживання одного з підозрюваних вилучено чорнові записи та інші докази, які підтверджують його участь у схемі.
Також СБУ встановила причетність до злочину ще одного працівника цього ж комунального підприємства – начальника відділу, який забезпечував фіктивне оформлення на роботу осіб, які отримували статус “заброньованих”.
Учасникам схеми повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (пособництво у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах).
Двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування третього фігуранта та притягнення його до кримінальної відповідальності.
Організаторам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а пособнику – вісім років ув’язнення.