Ексдепутат Харківської міськради організував схему для ухилянтів на комунальному підприємстві

Служба безпеки заблокувала схему ухилення від мобілізації у Харкові. Посадовці одного з КП Харківської міськради організували фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків на підприємство, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, зловмисники незаконно оформлювали “бронь” від призову для чоловіків, які насправді не працювали на підприємстві та не виконували жодних обов’язків.

Реклама

Реклама

Організатором схеми виявився 46-річний харків’янин – ексдиректор комунального підприємства та депутат Харківської міської ради. До протиправної діяльності він залучив свого заступника з експлуатації підприємства.

“Згодом фігуранти почали забирати собі зарплатню, яку фіктивно нараховували оформленим “працівникам”. За попередніми даними, з кожного такого “заброньованого” вони отримувати сотні тисяч гривень”, – розповіли в СБУ.

У ході обшуків за місцем проживання одного з підозрюваних вилучено чорнові записи та інші докази, які підтверджують його участь у схемі.

Також СБУ встановила причетність до злочину ще одного працівника цього ж комунального підприємства – начальника відділу, який забезпечував фіктивне оформлення на роботу осіб, які отримували статус “заброньованих”.

Учасникам схеми повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (пособництво у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 191 (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах).

Двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування третього фігуранта та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Організаторам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а пособнику – вісім років ув’язнення.