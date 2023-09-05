Екс-голові Верховного Суду Князєву знову зменшили заставу 

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву з 75-ти до 55 мільйонів гривень.

Про це повідомляється в ухвалі суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень

Повний текст ухвали буде оголошений о 17:00 у вівторок 5 вересня 2023 року, поки доступна резолютивна частина ухвали суду.

Згідно з документом, 31 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання адвоката й зменшив Князєву розмір застави із 75 млн грн до 55 млн грн.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабара, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.